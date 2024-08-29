«1000 голов»: Криштиану Роналду назвал свою цель в карьере
Нападающий сборной Португалии и саудовского ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду заявил, что хочет забить 1000 голов за карьеру.
Португалец опубликовал на своём YouTube-канале беседу с партнёром по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом, в которой напомнил, что скоро достигнет отметки в 900 голов.
«После того как я выполню эту задачу — достичь 1000 голов. С одной разницей: у всех забитых мною голов есть видеозаписи, так что я могу это доказать», — сказал Роналду.
Форвард добавил, что не знает, в каком возрасте выполнит поставленную задачу. По его словам, «главное, чтобы не было травм».
Ранее Роналду отличился в матче чемпионата Саудовской Аравии против клуба «Аль-Фейха», забив за «Аль-Наср» со штрафного, сообщает RT. Этот гол стал 899-м в его карьере.
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