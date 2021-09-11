Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» забил первый матч
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, вернувшись в Английскую премьер-лигу, забил свой первый мяч.
Роналду ударил в пустые ворота «Ньюкасл Юнайтед» после того, как голкипер «сорок» Фредди Вудмен отбил мяч Мэйсона Гринвуда вперед перед собой, пишет Газета.ru.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» семью очками в активе занимает третью строчку в турнирной таблице.
Напомним, объявление о возвращении Роналду в команду в «Манчестер Юнайтед» сделали 27 августа. По сообщению СМИ, размер трансфера составил 20 млн долларов.
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