Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» забил первый матч

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, вернувшись в Английскую премьер-лигу, забил свой первый мяч.

В «Манчестер Юнайтед» сообщили, когда Роналду выйдет на поле

Роналду ударил в пустые ворота «Ньюкасл Юнайтед» после того, как голкипер «сорок» Фредди Вудмен отбил мяч Мэйсона Гринвуда вперед перед собой, пишет Газета.ru.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» семью очками в активе занимает третью строчку в турнирной таблице.

Напомним, объявление о возвращении Роналду в команду в «Манчестер Юнайтед» сделали 27 августа. По сообщению СМИ, размер трансфера составил 20 млн долларов.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ФутболФутболистыФутболистКриштиану Роналду
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