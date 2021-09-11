Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» забил первый матч

Роналду ударил в пустые ворота «Ньюкасл Юнайтед» после того, как голкипер «сорок» Фредди Вудмен отбил мяч Мэйсона Гринвуда вперед перед собой, пишет Газета.ru.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» семью очками в активе занимает третью строчку в турнирной таблице.

Напомним, объявление о возвращении Роналду в команду в «Манчестер Юнайтед» сделали 27 августа. По сообщению СМИ, размер трансфера составил 20 млн долларов.

