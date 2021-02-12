Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях
Криштиану Роналду стал первым в мире человеком с 500 миллионами подписчиков в социальных сетях. Об этом сообщается в Twitter Bleacher Report. В настоящий момент на аккаунт форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии в Instagram подписан 261 миллион человек. В Facebook у него 148 миллионов подписчиков, в Twitter — 91 миллион.
Напомним, в январе Instagram представил рейтинг самых популярных постов с максимальным количеством лайков, опубликованных в 2020 году. Как сообщает Billboard, на первой строчке расположился пост Криштиану Роналду о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Пользователи лайкнули его 19,7 миллиона раз. На втором месте по популярности также стал траурный пост на официальной странице актера Чедвика Боузмана с известием о его смерти от рака в возрасте 43 лет. Он собрал 19,1 миллиона лайков.
Капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси, который опубликовал фото в память о Диего Марадоне, занял третью строчку рейтинга, набрав 16,4 миллиона лайков.
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