Роналду прокомментировал назначение Рангника в «МЮ»

Комментируя смену главного тренера команды португальский футболист отметил, что для Кэррика «нет ничего невозможного» и он гордится тем, что «играл с ним в одной команде».

«Лично я горжусь, что играл с ним в одной команде и что он стал моим тренером. Но теперь пришло время передать управление командой Ральфу Рангнику. Приступим!» — заключил Роналду.

Ранее руководство «Манчестер Юнайтед» объявило, что экс-руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива», немецкий специалист Ральф Рангник назначен исполняющим обязанности главного тренера британского клуба, сообщает RT.

