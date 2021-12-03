Роналду прокомментировал назначение Рангника в «МЮ»
Выступающий за «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своём Instagram заявил, что Майкл Кэррик может стать прекрасным тренером.
Комментируя смену главного тренера команды португальский футболист отметил, что для Кэррика «нет ничего невозможного» и он гордится тем, что «играл с ним в одной команде».
«Лично я горжусь, что играл с ним в одной команде и что он стал моим тренером. Но теперь пришло время передать управление командой Ральфу Рангнику. Приступим!» — заключил Роналду.
Ранее руководство «Манчестер Юнайтед» объявило, что экс-руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива», немецкий специалист Ральф Рангник назначен исполняющим обязанности главного тренера британского клуба, сообщает RT.
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