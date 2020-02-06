Роналду показал праздничный торт от любимой
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал своим подписчикам в Instagram фотографию праздничного торта, подаренного ему на день рождения. На снимке перед спортсменом, его партнершей и сыном лежит торт в виде инициалов Роналду - CR. Лаконичное кондитерское изделие обильно полито шоколадом. В подписи к снимку он поблагодарил за сюрприз любимую.
5 февраля португальцу исполнилось 35 лет, сообщает RT. В нынешнем сезоне он участвовал в 27 матчах, забил 22 мяча и отметился тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду первому в мире удалось добиться отметки в 200 миллионов подписчиков в Instagram. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире НСН заявил, что такое лидерство Роналду продлится недолго.
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