Роналду показал праздничный торт от любимой

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал своим подписчикам в Instagram фотографию праздничного торта, подаренного ему на день рождения. На снимке перед спортсменом, его партнершей и сыном лежит торт в виде инициалов Роналду - CR. Лаконичное кондитерское изделие обильно полито шоколадом. В подписи к снимку он поблагодарил за сюрприз любимую.