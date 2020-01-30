Федоров: Из-за сокращения полетов в Китай все поедут в Крым

Валерий Федоров : «Думаю, он ненадолго один задержится на этом лидерстве, потому что социальные сети продолжаю оккупировать мир. А к добру это или к худу, узнаем через некоторое время», – подытоживает Валерий Федоров в интервью НСН .

Валерий Федоров : «Раскрутка этой фигуры, как нового идола, морального примера наших дней, продолжается. Секта ее сторонник неуклонно растет. И, видимо, подошел момент монетизации этих успехов. Если речь идет о регистрации товарного знака, начинаются коммерческие права, а дальше по понятному сценарию», – уверяет он НСН .

Валерий Федоров : «Мы провели это исследование в условиях сокращения полетов в Китай, которое, кстати, может привести и к сокращению международных перелетов. Из относительно новых направлений, популярность которых в последнее время растет, это Алтая, Байкал и Камчатка», – говорит он в беседе с НСН .

Валерий Федоров : «Продержаться нам осталось буквально две с половиной недели. Тем не менее, правительство разных стран принимает свои меры, в том числе и Россия. Наши авиакомпании приостановили рейсы из Владивостока в Китай, также остается закрытой российская граница на территории пяти субъектов», – комментирует он для НСН .

В КНР пиковая стадия вспышки коронавируса наступит примерно через семь-десять дней, после чего уровень заболевания пойдет на спад, и полностью завершится к концу марта.

Валерий Федоров : «Новость важная, потому что речь о судьбе человека, и, как выразился Путин, человека из хорошей семьи», – отмечает в эфире НСН Валерий Федоров.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.