Федоров: Из-за сокращения полетов в Китай все поедут в Крым
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин помиловал осужденную Иссахар
Президент РФ Владимир Путин помиловал осужденную в России за хранение и контрабанду наркотиков гражданку Израиля и США Нааму Иссахар. Ранее помиловать девушку просили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и мать осужденной.
Валерий Федоров: «Новость важная, потому что речь о судьбе человека, и, как выразился Путин, человека из хорошей семьи», – отмечает в эфире НСН Валерий Федоров.
В Китае дали прогноз по срокам эпидемии
В КНР пиковая стадия вспышки коронавируса наступит примерно через семь-десять дней, после чего уровень заболевания пойдет на спад, и полностью завершится к концу марта.
Валерий Федоров: «Продержаться нам осталось буквально две с половиной недели. Тем не менее, правительство разных стран принимает свои меры, в том числе и Россия. Наши авиакомпании приостановили рейсы из Владивостока в Китай, также остается закрытой российская граница на территории пяти субъектов», – комментирует он для НСН.
Россияне назвали самые желанные места для отдыха
Такой опрос провел ВЦИОМ. На первом месте оказался Крым. В топ списка также вошли традиционные Сочи и Санкт-Петербург.
Валерий Федоров: «Мы провели это исследование в условиях сокращения полетов в Китай, которое, кстати, может привести и к сокращению международных перелетов. Из относительно новых направлений, популярность которых в последнее время растет, это Алтая, Байкал и Камчатка», – говорит он в беседе с НСН.
Грета Тунберг зарегистрирует свое имя как товарный знак
Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака и названия международного общественного движения школьников в защиту климата.
Валерий Федоров: «Раскрутка этой фигуры, как нового идола, морального примера наших дней, продолжается. Секта ее сторонник неуклонно растет. И, видимо, подошел момент монетизации этих успехов. Если речь идет о регистрации товарного знака, начинаются коммерческие права, а дальше по понятному сценарию», – уверяет он НСН.
Роналду вошел в историю Instagram
Криштиану Роналду первому в мире удалось добиться отметки в 200 миллионов подписчиков.
Валерий Федоров: «Думаю, он ненадолго один задержится на этом лидерстве, потому что социальные сети продолжаю оккупировать мир. А к добру это или к худу, узнаем через некоторое время», – подытоживает Валерий Федоров в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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