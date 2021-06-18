Роналду первым в мире набрал 300 млн подписчиков в Instagram

Нападающий сборной Португалии и клуба «Ювентус» Криштиану Роналду установил уникальное достижение в Instagram: футболист стал первым в мире человеком с 300 миллионами подписчиков в соцсети.

Криштиану Роналду стал рекордсменом чемпионатов Европы

По данным портала B/R Football, за спортсменом в рейтинге самых популярных аккаунтов следуют актер Дуэйн «Скала» Джонсон с 246 млн фолловеров и певица Ариана Гранде, у которой 244 млн подписчиков.

Кроме того, в топ-10 наиболее популярных персон в соцсети попал форвард сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси: на футболиста, расположившегося на седьмой строчке рейтинга, подписаны 218 млн пользователей Instagram.

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ФОТО: flickr.com
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