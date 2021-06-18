Роналду первым в мире набрал 300 млн подписчиков в Instagram

По данным портала B/R Football, за спортсменом в рейтинге самых популярных аккаунтов следуют актер Дуэйн «Скала» Джонсон с 246 млн фолловеров и певица Ариана Гранде, у которой 244 млн подписчиков.

Кроме того, в топ-10 наиболее популярных персон в соцсети попал форвард сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси: на футболиста, расположившегося на седьмой строчке рейтинга, подписаны 218 млн пользователей Instagram.

