Криштиану Роналду стал рекордсменом чемпионатов Европы

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду побил рекорд по голам за национальную команду на чемпионатах Европы по футболу. Португалец в матче с Венгрией оформил дубль и превзошел рекорд француза Мишеля Платини (9 мячей на европейских первенствах).

Теперь у 36-летнего Роналду 11 мячей за сборную на европейских турнирах. Улучшить рекорд он попробует в предстоящих матчах против Франции и Германии.

