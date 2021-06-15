Криштиану Роналду стал рекордсменом чемпионатов Европы
15 июня 202121:14
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду побил рекорд по голам за национальную команду на чемпионатах Европы по футболу. Португалец в матче с Венгрией оформил дубль и превзошел рекорд француза Мишеля Платини (9 мячей на европейских первенствах).
Теперь у 36-летнего Роналду 11 мячей за сборную на европейских турнирах. Улучшить рекорд он попробует в предстоящих матчах против Франции и Германии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru