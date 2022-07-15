Роналду отказался от контракта на €275 млн от клуба из Саудовской Аравии

Футболист футбольной команды «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отверг контракт на 275 млн евро от клуба из Саудовской Аравии, сообщает агентство ESPN со ссылкой на свои источники.

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Предложение клуба могло сделать спортсмена самым высокооплачиваемым игроком в мире, однако это не смогло убедить Роналду согласиться на выгодную сделку.

Название клуба не разглашается.

Напомним, Роналду захотел покинуть «Манчестер Юнайтед». Спортсмен попросил руководство клуба продать его, если поступит достойное предложение.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФутболистыСпортКриштиану Роналду
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