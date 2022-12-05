«США или Аравия»: Роналду решил рекордно заработать на последнем контракте

Криштиану Роналду попытается заработать как можно больше денег на своем последнем контракте, но красиво завершить карьеру футболисту удастся не везде, сказал в интервью НСН экс-игрок сборной России и голландского «Аякса» Дмитрий Булыкин.

Накануне испанская спортивная газета Marca сообщила, что с 1 января 2023 года нападающий Криштиану Роналду станет игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Отмечается, что за сезон Роналду будет получать около 200 млн евро, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

«Это его последний контракт, поэтому он может попытаться заработать как можно больше денег. Когда такое предлагают, грех не согласиться. В то же время, я думаю, если он поедет в Америку, у него тоже будет прилично денег и больше возможностей красиво завершить карьеру. А в Саудовской Аравии это деньги, популяризация футбола и куча рекламных контрактов по всему арабского миру, если он это захочет. У клуба цели хорошо сыграть, войти в историю и продать как можно больше маек и других вещей со своим брендом», - отметил Булыкин.

Накануне английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заявил о незамедлительном разрыве контракта с Роналду. Такое решение стало следствием интервью Роналду британскому репортеру Пирсу Моргану. В ходе разговора футболист обвинил «Манчестер Юнайтед» в предательстве, подверг критике тренеров и руководство футбольного клуба, а также заявил о неуважительном отношении к главному тренеру команды Эрику тен Хагу.

В текущем сезоне португалец сыграл за «Манчестер Юнайтед» семь матчей и всего два раза выходил в стартовом составе команды

