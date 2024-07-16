Испанец Ямаль стал автором лучшего гола Евро-2024
Испанский нападающий Ламин Ямаль признан автором лучшего гола чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Речь идёт о мяче, который 17-летний форвард отправил в ворота сборной Франции в матче 1/2 финала. На 21-й минуте Ямаль пробил в дальнюю девятку ворот соперника, сравняв счёт в игре. В итоге Испания победила 2:1.
В ТОП-3 также вошли гол через себя, который полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем забил в матче 1/8 турнира со Словакией, а также гол, который во втором туре группового этапа в ворота Шотландии отправил швейцарец Шердан Шакири.
Ранее сборная Испании со счётом 2:1 обыграла в финале сборную Англию и выиграла Евро-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ямаль был признан лучшим молодым игроком турнира.
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