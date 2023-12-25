Роналду и Месси попали в список фаворитов «Золотого мяча 2024» по версии Goal

Вторую строчку в списке получил нападающий «Баварии» Гарри Кейн, а третью - француз Килиан Мбаппе из «ПСЖ». ТОП-5 замкнули Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Также в десятку вошли Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Букайо Сака («Арсенал»), Деклан Райс («Арсенал») и Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

Выступающего за «Аль-Наср» Криштиану Роналду, который пять раз получил «Золотой мяч», поставили на 17 место, а восьмикратный обладатель приза Лионель Месси стал 19-м.

Ранее портал Goal в седьмой раз назвал Месси игроком года, а Роналду в ТОП-50 2023 года не попал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

