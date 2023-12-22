Луис Суарес договорился о продолжении карьеры в одном клубе с Лионелем Месси
22 декабря 202314:12
Уругвайский форвард Луис Суарес согласовал контракт с клубом MLS «Интер Майами». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.
По его словам, соглашение футболиста с клубом будет рассчитано на один год, с возможностью последующего продления ещё на один сезон.
Официально о переходе бывшего игрока «Барселоны» и «Ливерпуля» будет объявлено в ближайшие дни.
Ранее Лионель Месси в седьмой раз стал игроком года по версии Goal, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru