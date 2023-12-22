Луис Суарес договорился о продолжении карьеры в одном клубе с Лионелем Месси

По его словам, соглашение футболиста с клубом будет рассчитано на один год, с возможностью последующего продления ещё на один сезон.

Официально о переходе бывшего игрока «Барселоны» и «Ливерпуля» будет объявлено в ближайшие дни.

Ранее Лионель Месси в седьмой раз стал игроком года по версии Goal, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

