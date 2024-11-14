Роналду и Месси попали в число претендентов на премию Globe Soccer Awards
Организаторы премии Globe Soccer Awards огласили список претендентов на награду по итогам 2024 года.
В число претендентов на звание лучшего игрока вошли 33 футболиста, в том числе Криштиану Роналду, Лионель Месси, Джуд Беллингем, Антуан Гризманн, Гарри Кейн, Роберт Левандовский, Килиан Мбаппе, Мохаммед Салах, Винисиус Жуниор, Ламин Ямаль и дейстующий обладатель премии Эрлинг Холанд.
Также будет награждён тренер года. На это звание претендуют Хаби Алонсо, Карло Анчелотти, Луис Энрике, Джан Пьеро Гасперини, Пеп Гвардиола, Симоне Индзаги и другие.
Претендентами на приз лучшему клубу стали «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Аталанта» (Италия), «Атлетико Минейро» (Бразилия), «Байер» (Германия), «Ботафого» (Бразилия), «Интер» (Италия), «Манчестер Сити» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «ПСЖ» (Франция), «Реал» (Испания) и «Спортинг» (Португалия).
Ранее полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родриго Эрнандес (Родри) стал обладателем «Золотого мяча» от журнала France Football, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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