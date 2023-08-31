Эрлинг Холанд признан УЕФА лучшим игроком по итогам сезона-2022/23
Норвежский нападающий Эрлинг Холанд признан УЕФА лучшим игроком по итогам сезона-2022/23. Торжественная церемония объявления лучшего европейского футболиста прошла в Монако, передает ТАСС.
Кроме форварда «Манчестер Сити» на эту награду претендовали его одноклубник Кевин Де Брюйне и Лионель Месси по итогам выступления за ПСЖ. В настоящее время аргентинец выступает в МЛС за клуб «Интер Майами».
В активе норвежца победа в составе «горожан» в чемпионате и Кубке Англии, а также Лиге Чемпионов УЕФА. Он стал лучшим бомбардиром главного клубного соревнования Европы, забив 12 мячей.
Ранее УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока и тренера сезона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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