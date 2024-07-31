Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в Париже
Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл матч третьего круга одиночного разряда на Олимпиаде в Париже.
Соперником россиянина, занимающего в мировом рейтинге 66-е место, был третья ракетка мира Карлос Алькарас. Встреча, которая продлилась почти полтора часа, завершилась уверенной победой испанца со счётом 0:2 (4:6, 2:6).
В четвертьфинале Алькарас встретится с 13-й ракеткой мира американцем Томми Полом.
Ранее Сафиуллин в паре с Даниилом Медведевым уступил представителям ФРГ Кевину Кравицу и Тиму Пюцу в первом круге олимпийского турнира в парном разряде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru