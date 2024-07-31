Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в Париже

Соперником россиянина, занимающего в мировом рейтинге 66-е место, был третья ракетка мира Карлос Алькарас. Встреча, которая продлилась почти полтора часа, завершилась уверенной победой испанца со счётом 0:2 (4:6, 2:6).

В четвертьфинале Алькарас встретится с 13-й ракеткой мира американцем Томми Полом.

Ранее Сафиуллин в паре с Даниилом Медведевым уступил представителям ФРГ Кевину Кравицу и Тиму Пюцу в первом круге олимпийского турнира в парном разряде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

