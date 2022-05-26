«Рома» стала победителем первой в истории Лиги конференций

Итальянская «Рома» обыграла нидерландский «Фейенорд» и стала первым в истории победителем Лиги конференций УЕФА.

Немецкий «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы УЕФА

Финал первого сезона нового еврокубка состоялся накануне в Албании. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу римлян, на 32-й минуте игры мяч забил Николо Дзаньоло.

Награда Лиги конференций стала первым еврокубком «Ромы» в истории клуба. В свою очередь, «Фейенорд» впервые в своей истории упустил победу в финале еврокубка.

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