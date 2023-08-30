Родственник фигуристки Горбачевой назвал причину ее ссоры с тренером

Дядя фигуристки Алины Горбачевой, пропавшей вечером 28 августа, Артем Борщев назвал причину ссоры спортсменки с ее тренером Софьей Федченко в интервью изданию «Известия».

«Урок для родителей и тренера!»: Губерниев заступился за фигуристку Горбачеву

По его словам, размолвка между наставником и подопечной возник из-за лишнего веса фигуристки. «Потолстела на 300 граммов — все, прыгать не можешь», — заявил собеседник издания.

Родственник спортсменки также назвал странным то, что Горбачева жила у тренера, хотя в столице проживает мать фигуристки.

Ранее бабушка Горбачевой выступила против продолжения ее спортивной карьеры. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СпортсменыФигурное КатаниеФигуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры