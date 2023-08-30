Родственник фигуристки Горбачевой назвал причину ее ссоры с тренером

По его словам, размолвка между наставником и подопечной возник из-за лишнего веса фигуристки. «Потолстела на 300 граммов — все, прыгать не можешь», — заявил собеседник издания.

Родственник спортсменки также назвал странным то, что Горбачева жила у тренера, хотя в столице проживает мать фигуристки.

Ранее бабушка Горбачевой выступила против продолжения ее спортивной карьеры. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

