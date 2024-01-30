Роднина: Решение CAS дисквалифицировать Валиеву - ожидаемо
Российская трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что решение CAS о признании фигуристки Камилы Валиевой виновной в нарушении антидопинговых правил не стало для нее неожиданностью, сообщает «РЕН ТВ».
«Увы, я не ждала другого решения», – сказала она. По словам парламентария, она не знает, вернется ли Валиева в спорт после того, как закончится дисквалификация. Роднина указала, что не знает, какие обстоятельства учитывались при вынесении вердикта.
Ранее Роднина заявила в ответ экс-защитнику российской сборной по футболу, игроку московского ЦСКА Василию Березуцкому, призвавшему атлетов уезжать из страны, что сегодня ни один российский футболист не добился значительных результатов в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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