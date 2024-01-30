Роднина: Решение CAS дисквалифицировать Валиеву - ожидаемо

«Увы, я не ждала другого решения», – сказала она. По словам парламентария, она не знает, вернется ли Валиева в спорт после того, как закончится дисквалификация. Роднина указала, что не знает, какие обстоятельства учитывались при вынесении вердикта.

Ранее Роднина заявила в ответ экс-защитнику российской сборной по футболу, игроку московского ЦСКА Василию Березуцкому, призвавшему атлетов уезжать из страны, что сегодня ни один российский футболист не добился значительных результатов в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

