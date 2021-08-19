Без Роналду и Месси. УЕФА назвал претендентов на звание футболиста года
Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил тройку футболистов, которые поборются за звание лучшего игрока сезона 2020/21, сообщает пресс-служба организации.
В шорт-лист впервые вошли три полузащитника. Это игроки лондонского «Челси» Жоржиньо и Н'Голо Канте, а также хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Имя лучшего объявят 26 августа в Стамбуле на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.
Отметим, что в числе претендентов также были Лионель Месси, Роберт Левандовски, Джанлуиджи Доннарумма, Килиан Мбаппе, Рахим Стерлинг, Криштиану Роналду и Эрлинг Холанн.
Также 26 августа вручат награды лучшей футболистке, на которую претендуют Дженнифер Эрмосо, Лике Мартенс и Алексия Путельяс. За звание лучшего тренера поборются Хосеп Гвардиола, Томас Тухель и Роберто Манчини.
Ранее Криштиану Роналду прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в «Реал» и заявил, что сосредоточен на игре в «Ювентусе», а все сообщения о возможном трансфере являются неуважением к упоминаемым клубам.
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