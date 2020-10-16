Амбассадоры УЕФА приняли участие в программе «Футбол для дружбы»

Три амбассадора УЕФА: Луис Гарсия, Келли Смит и Робер Пирес, стали участниками онлайн-шоу Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». В рамках проекта «Стадион там, где я» легенда «Ливерпуля» Луис Гарсия продемонстрировал умение делать оверики. К слову, победитель еженедельного конкурса выиграет футболку, подписанную Гарсией, и полный комплект футбольной формы от «Футбола для дружбы».

Новый выпуск шоу с Луисом Гарсией доступен на YouTube-канале вместе с его интервью для редакции «Хороших новостей».

Юные журналисты программы запустили редакцию «Хороших новостей» чтобы делиться с миром позитивными новостями. В рубрике F4F Good talk они берут интервью у футболистов и послов программы со всего мира.

Среди ведущих «Стадион там, где я»: пятикратная чемпионка мира по футбольному фристайлу Мелоди Донше и двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу Антон Павлинов.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие семь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников.

Участники программы – Юные футболисты и Юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде.



