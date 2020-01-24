РФС выявил нарушения при выборах главы РФПЛ

В сообщении, в частности, отмечается, что в ходе выборов не были «в полной мере соблюдены основные принципы и требования» ФИФА и РФС. В связи с этим РФС обязал РФПЛ провести новые выборы в соответствии со всеми правилами. На исполнения данного обязательства установлен срок 3 месяца.

Собрание клубов премьер-лиги состоялось 16 января. На нем действующий глава организации Сергей Прядкин был переизбран на новый пятилетний срок.

