РФС выявил нарушения при выборах главы РФПЛ
Российский футбольный союз (РФС) выявил нарушения в проведении 16 января выборов нового президента Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС по итогам заседания избирательного комитета.
В сообщении, в частности, отмечается, что в ходе выборов не были «в полной мере соблюдены основные принципы и требования» ФИФА и РФС. В связи с этим РФС обязал РФПЛ провести новые выборы в соответствии со всеми правилами. На исполнения данного обязательства установлен срок 3 месяца.
Собрание клубов премьер-лиги состоялось 16 января. На нем действующий глава организации Сергей Прядкин был переизбран на новый пятилетний срок.
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