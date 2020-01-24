РФС выявил нарушения при выборах главы РФПЛ

24 января 202020:59

Российский футбольный союз (РФС) выявил нарушения в проведении 16 января выборов нового президента Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС по итогам заседания избирательного комитета.

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В сообщении, в частности, отмечается, что в ходе выборов не были «в полной мере соблюдены основные принципы и требования» ФИФА и РФС. В связи с этим РФС обязал РФПЛ провести новые выборы в соответствии со всеми правилами. На исполнения данного обязательства установлен срок 3 месяца.

Собрание клубов премьер-лиги состоялось 16 января. На нем действующий глава организации Сергей Прядкин был переизбран на новый пятилетний срок.

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