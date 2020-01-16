Клубы поддержали расширение премьер-лиги РФ до 18 команд
Большинство российских футбольных клубов поддержали расширение чемпионата страны с 16 до 18 команд. Об этом сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев по итогам заседания общего собрания Российской премьер-лиги. Он подчеркнул, что решение надо принимать, взвесив все «за» и «против», оценить ситуацию в Футбольной национальной лиге. Кроме того, по словам Бабаева, нельзя допустить нарушения спортивного принципа, передает ТАСС.
Предложение о расширении РПЛ прозвучало из уст президента ЦСКА Евгения Гинера на заседании исполкома Российского футбольного союза в мае прошлого года.
В июне инициативу поддержали 15 из 16 команд - участниц чемпионата, против выступил московский «Спартак».
В дальнейшем президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что вопрос можно будет актуализировать только после 2022 года, когда завершится чемпионат мира в Катаре.
Окончательное решение может быть принято позднее исполкомом Российского футбольного союза.
Сегодня Прядкин досрочно переизбран на пост президента РПЛ на новый пятилетний срок.
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