Клубы поддержали расширение премьер-лиги РФ до 18 команд

Большинство российских футбольных клубов поддержали расширение чемпионата страны с 16 до 18 команд. Об этом сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев по итогам заседания общего собрания Российской премьер-лиги. Он подчеркнул, что решение надо принимать, взвесив все «за» и «против», оценить ситуацию в Футбольной национальной лиге. Кроме того, по словам Бабаева, нельзя допустить нарушения спортивного принципа, передает ТАСС.

Предложение о расширении РПЛ прозвучало из уст президента ЦСКА Евгения Гинера на заседании исполкома Российского футбольного союза в мае прошлого года.