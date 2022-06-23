РФС утвердил «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» в качестве участников РПЛ

К участию в чемпионате были официально допущены 16 клубов, в том числе, «Торпедо» (Москва), «Факел» (Воронеж) и «Оренбург» (Оренбург), перешедшие в РПЛ из ФНЛ.

Также за звание чемпионов России в РПЛ будут бороться «Зенит» (Санкт-Петербург), «Сочи» (Сочи), «Динамо» (Москва), «Краснодар» (Краснодар), ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Москва), «Ахмат» (Грозный), «Крылья Советов» (Самара), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Спартак» (Москва), «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Урал» (Екатеринбург) и «Химки» (Химки).

Ранее в РПЛ объявили, что чемпионат России по футболу сезона 2022/2023 стартует 15-17 июля, сообщает RT.

