РФС утвердил «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» в качестве участников РПЛ

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников Российской премьер-лиги сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба организации.

Клубы РПЛ высказались против расширения лиги

К участию в чемпионате были официально допущены 16 клубов, в том числе, «Торпедо» (Москва), «Факел» (Воронеж) и «Оренбург» (Оренбург), перешедшие в РПЛ из ФНЛ.

Также за звание чемпионов России в РПЛ будут бороться «Зенит» (Санкт-Петербург), «Сочи» (Сочи), «Динамо» (Москва), «Краснодар» (Краснодар), ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Москва), «Ахмат» (Грозный), «Крылья Советов» (Самара), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Спартак» (Москва), «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Урал» (Екатеринбург) и «Химки» (Химки).

Ранее в РПЛ объявили, что чемпионат России по футболу сезона 2022/2023 стартует 15-17 июля, сообщает RT.

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