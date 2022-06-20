Клубы РПЛ высказались против расширения лиги

Руководители российских футбольных клубов выступили против увеличения участников Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба организации.

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В сообщении говорится, что на голосование было вынесено предложение ФК «Урал» о расширении РПЛ с 16 до 18 клубов начиная с сезона 2023/2024.

«Большинство клубов выступили против расширения», - заключили в РПЛ.

По информации источника ТАСС, за сохранение текущего формата проголосовали 10 из 16 клубов лиги.

Ранее в Российском футбольном союзе признали Федерацию футбола Ленинградской области одной из самых активных участников конкурса «Россия — футбольная страна!», сообщают «Невские новости».

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