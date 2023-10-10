Чемпионат Европы по футболу 2032 года примут Италия и Турция
Чемпионат Европы по футболу 2032 года примут две страны - Италия и Турция. Об этом на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций объявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Европейское первенство 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии, а ближайший ЧЕ 2024 года проведёт Германия.
Международная федерация футбола на прошлой неделе объявила, что юбилейный Чемпионат мира 2030 года впервые в истории этого вида спорта пройдет на трех континентах - Южной Америке, Европе и Африке. Матчи будут проведены на территории шести стран - Уругвая, Аргентины, Парагвая, Марокко, Испании и Португалии.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», первый чемпионат мира по футболу прошел в Уругвае в 1930 году.
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