Чемпионат Европы по футболу 2032 года примут Италия и Турция

Чемпионат Европы по футболу 2032 года примут две страны - Италия и Турция. Об этом на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций объявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Европейское первенство 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии, а ближайший ЧЕ 2024 года проведёт Германия.

Международная федерация футбола на прошлой неделе объявила, что юбилейный Чемпионат мира 2030 года впервые в истории этого вида спорта пройдет на трех континентах - Южной Америке, Европе и Африке. Матчи будут проведены на территории шести стран - Уругвая, Аргентины, Парагвая, Марокко, Испании и Португалии.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», первый чемпионат мира по футболу прошел в Уругвае в 1930 году.

