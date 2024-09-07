РФС сообщил от отмене товарищеского матча сборных России и Таиланда
7 сентября 202409:17
Товарищеский матч сборных России и Таиланда по футболу отменили из-за непогоды. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).
Команды должны были встретиться на поле в Ханое 7 сентября. Федерация футбола Вьетнама сообщила о переносе игры на фоне приближения тайфуна «Яги».
«Матч сборной России и Таиланда отменен из-за непогоды», — указали в РФС.
Как отметили в объединении, решение было принято с учетом количества выпавших осадков и прогноза погоды в Ханое на ближайшие сутки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru