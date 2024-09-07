РФС сообщил от отмене товарищеского матча сборных России и Таиланда

Товарищеский матч сборных России и Таиланда по футболу отменили из-за непогоды. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

СМИ: Матч сборных России и Таиланда во Вьетнаме перенесли из-за тайфуна

Команды должны были встретиться на поле в Ханое 7 сентября. Федерация футбола Вьетнама сообщила о переносе игры на фоне приближения тайфуна «Яги».

«Матч сборной России и Таиланда отменен из-за непогоды», — указали в РФС.

Как отметили в объединении, решение было принято с учетом количества выпавших осадков и прогноза погоды в Ханое на ближайшие сутки.

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ФОТО: РИА Новости
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