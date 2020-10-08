РФС сократил квоту УЕФА для зрителей на матч Россия - Швеция
Российский футбольный союз объявил об уменьшении квоты зрителей на товарищеском матче со сборной Швеции до 5 тысяч человек. В РФС отметили, что впервые в этом году наша команда сыграет при поддержке болельщиков, что радует.
Однако в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу квоту пришлось урезать. Поклонников сборной призвали соблюдать социальную дистанцию на трибунах, надевать и не снимать маску и перчатки. Товарищеская встреча назначена на завтра на «ВЭБ-Арене» в российской столице. Начало матча - 19:15.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил присутствовать на трибунах до 30% зрителей от максимальной вместимости на играх национальных команд и еврокубков. При этом окончательное решение по заполняемости стадионов оставлено на откуп местным властям.
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