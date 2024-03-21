РФС: сборная России сыграет с Белоруссией 8 июня

Сборная РФ проведет товарищеский матч с командой Белоруссии 8 июня. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Слова функционера приводит РИА Новости.

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По словам Митрофанова, встреча пройдет 8 июня. Команды будут играть в Минске.

Сборная России 21 марта проводит товарищеский матч с командой Сербии в Москве. После первого тайма хозяева поля ведут со счетом 2:0. Через четыре дня россияне встретятся с Парагваем.

В феврале Международная федерация футбола (FIFA) обновила рейтинг национальных сборных. Российская команда сохранила 38-е место, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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