РФС проверит сообщения в Telegram, которые могут принадлежать судье Безбородову

Речь идёт о постах, скриншоты которых опубликовал Telegram-канал «Алё, рэф!». На них пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил сообщение с просьбой «не трогать Безбородова», назвав его единственным арбитром, «который умеет судить».

При этом регламент запрещает публичные комментарии судей.

«Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета», — заключили в РФС.

Ранее футбольный судья из Италии Даниэле Орсато подтвердил, что решил отказаться от сотрудничества с РФС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

