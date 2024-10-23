РФС проверит сообщения в Telegram, которые могут принадлежать судье Безбородову
Дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза (РФС) проведёт проверку сообщений в интернете, которые предположительно могут принадлежать судье Владиславу Безбородову.
Речь идёт о постах, скриншоты которых опубликовал Telegram-канал «Алё, рэф!». На них пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил сообщение с просьбой «не трогать Безбородова», назвав его единственным арбитром, «который умеет судить».
При этом регламент запрещает публичные комментарии судей.
«Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета», — заключили в РФС.
Ранее футбольный судья из Италии Даниэле Орсато подтвердил, что решил отказаться от сотрудничества с РФС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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