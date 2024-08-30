Спортивного директора ФК «Оренбург» дисквалифицировали на три года

Отмечается, что наказание Андрееву было назначено по итогам матча «Оренбурга» против ФК «Ростов» 17 августа. В частности, спортдиректор нецензурно оценил работу судейской бригады и арбитров VAR.

Кроме того, он схватил за руку резервного арбитра, не давая судейской бригаде покинуть поле.

По решению комитета, Андреева оштрафовали на 300 тысяч рублей, а также на три года запретили заниматься любой связанной с футболом деятельностью сроком, из них два года – условно.

Ранее Всероссийская федерация волейбола дисквалифицировал на полгода выступающую за московское «Динамо» Наталью Гончарову за оскорбительный жест в матче с калининградским «Локомотивом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

