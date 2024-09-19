РФС признал Тюкавина лучшим футболистом в сезоне-2023/24
Нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина признали лучшим футболистом России по итогам минувшего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Отмечается, что объединение приняло соответствующее решение в ходе заседания бюро исполнительного комитета.
При этом РФС признал лучшим молодым игроком в сезоне-2023/24 полузащитника клуба из Самары «Крылья Советов» Никиту Салтыкова.
Между тем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что португальский футболист Криштиану Роналду получит награду как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru