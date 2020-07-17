РФС оштрафовал Карпина после слов о «Роспотребнадзор чемпионате России»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин избежал дисквалификации после критики в адрес руководства российской футбольной премьер-лиги. Как сообщается в пятницу, 17 июля, РФС за нарушение регламента по этике вынесло специалисту замечание и оштрафовало его на 100 тысяч рублей.
Ранее Карпин раскритиковал ситуацию с доигровкой чемпионата России по футболу в условиях пандемии коронавируса.
«Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться...», - высказался он.
Из-за этого заявления глава РФПЛ Сергей Прядкин обратился в комитет РФС по этике, пожаловавшись, что слова Карпина наносят ущерб репутации лиги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru