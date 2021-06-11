РФС объявил полный список фан-зон сборной России на Евро-2020

Официальные фан-зоны сборной России на чемпионате Европы 2020 откроются в девяти городах, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В сообщении говорится, что 12, 16 и 21 июня фан-фестивали «Наши парни. Играем за вас!» будут работать в Москве («Парк Горького»), в Санкт-Петербурге (Никольские ряды), в Самаре («Солидарность Арена»), в Сочи (площадь Южного мола) и в Пензе (с. Засечное, Фонтанная площадь).

В Туле фан-зона откроется 12 июня на Казанской набережной, а 16 июня и 21 июня - в Тульском кремле. Два дня, 12 и 16 июня, будет работать фан-зона в Нижнем Новгороде (стадион «Нижний Новгород»). В Саранске («Мордовия Арена») и Екатеринбурге («Екатеринбург Арена») фан-зоны откроются только 16 июня.

Чемпионат Европы по футболу 2020, перенесённый на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с национальными командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Ранее гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что российские болельщики не смогут посетить матч Россия - Дания, сообщает RT.

