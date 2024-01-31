РФС назвал дату проведения товарищеского матча со сборной Сербии

Товарищеский матч между сборным России и Сербии пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Об этом сообщил Telegram-канал российской футбольной национальной команды. Время старта встречи пока не называется.

В декабре 2023 года глава РФС Александр Дюков сообщил, что контракт на проведение игры со сборной Сербии подписан, согласование от УЕФА также получено.

Украина потребовала отменить футбольный матч между Россией и Сербией

Президент УЕФА Александер Чеферин ранее не увидел проблемы в проведении товарищеской встречи между сборными России и Сербии. В организации заявили, что «молодые люди просто хотят сыграть в футбол».

Если матч с Сербией состоится, что он станет для российской сборной первой встречей с европейскими футболистами за два года.

Ранее РФС сообщил, что пригласит режиссера Клима Шипенко для съемки трейлера товарищеского матча между сборными России и Сербии.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СербияСборная России По Футболу

Горячие новости

Все новости

партнеры