РФС назвал дату проведения товарищеского матча со сборной Сербии

Товарищеский матч между сборным России и Сербии пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Об этом сообщил Telegram-канал российской футбольной национальной команды. Время старта встречи пока не называется.

В декабре 2023 года глава РФС Александр Дюков сообщил, что контракт на проведение игры со сборной Сербии подписан, согласование от УЕФА также получено.