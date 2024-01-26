СМИ: Клим Шипенко снимер трейлер товарищеского матча России и Сербии

Российский футбольный союз (РФС) пригласит режиссера Клима Шипенко для съемки трейлера товарищеского матча между сборными России и Сербии. Об этом сообщает Telegram-канал BRIEF со ссылкой на близкий к организации встречи источник.

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По данным издания, Шипенко снимет ролик по мотивам своей комедийной франшизы «Холоп». Главную роль в трейлере сыграет звезда картины Милош Бикович. Также актер станет гостем матча и примет участие в шоу-программе.

Товарищеский матч между российской и сербской национальными командами пройдет 21 марта в Москве, напоминает RT. Сборная России сыграет с европейской командой впервые с момента отстранения от участия в международных соревнованиях в 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
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