Украина потребовала отменить футбольный матч между Россией и Сербией

Украинская ассоциация футбола на своем сайте обратилась к ФИФА и УЕФА с призывом отменить товарищеский матч между сборными России и Сербии, который запланирован на март следующего года.

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Чиновники назвали грядущий матч жестом поддержки России, и попросили принять соответствующие меры.

Ассоциация также обратилась к сербским коллегам отменить матч, на проведение которого уже подписан контракт. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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