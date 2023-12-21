Украина потребовала отменить футбольный матч между Россией и Сербией
21 декабря 202319:02
Украинская ассоциация футбола на своем сайте обратилась к ФИФА и УЕФА с призывом отменить товарищеский матч между сборными России и Сербии, который запланирован на март следующего года.
Чиновники назвали грядущий матч жестом поддержки России, и попросили принять соответствующие меры.
Ассоциация также обратилась к сербским коллегам отменить матч, на проведение которого уже подписан контракт. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Узбекистана вызвал посла РФ из-за слов Прилепина о присоединении
- Захарова: Россия ответит на захват «Дома Москвы» в Риге
- В Уфе воспитателя детсада уволили после издевательств над ребенком с ДЦП
- При стрельбе в Карловом университете в Праге погибли не менее десяти человек
- Украина потребовала отменить футбольный матч между Россией и Сербией
- Психиатр-нарколог заявил, что алкоголизмом можно «заразиться
- Премьер Ирландии заявил, что подыграл Вовану и Лексусу
- Южная Корея передала Украине оборудование для разминирования
- СМИ: стрелок, открывший огонь в центре Праги, погиб
- Илья Ковальчук провел первую тренировку после возвращения в «Спартак»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru