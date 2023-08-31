РФС: Матч Кубка России с участием «2Drots» пройдет в доке у Баренцева моря
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что матч третьего раунда Кубка России по футболу между медиакомандой «2Drots» и кировским «Динамо» пройдет в плавучем доке на берегу Баренцева моря.
«Матч пройдет в огромном плавучем доке. Всего две недели назад там была морская вода, но сейчас там уложен футбольный газон», - сообщил вице-президент РФС Денис Соловьев.
Игра состоится 4 сентября. Док расположен в поселке Белокаменка Мурманской области. Помимо искусственного поля там построят и трибуны для зрителей. После матча поле отдадут детской школе, а на его месте построят морскую платформу по производству сжиженного газа.
Игры медиакоманд, состоящих из блогеров, привлекают повышенное внимание подростков в регионах России. Порой их посещаемость превышает зрительскую аудиторию игр чемпионата страны. В Кубке России в этом сезоне разрешили выступить трем медиакомандам: «Амкалу», «2Drots» и «Родина Медиа». Две из них уже вылетели из турнира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«2Drots» в пером раунде Кубка России обыграл «Сахалин» из Южно-Сахалинска (2:0), а во втором «Муром» (3:1).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru