РФС: Любовь Успенская споет гимн России перед матчем женских сборных РФ и КНДР

Певица Любовь Успенская исполнит гимн России перед началом товарищеского матча по футболу между женскими сборными РФ и КНДР, сообщили в РФС, пишет «МК».

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Встреча начнется в восемь часов вечера, в пятницу, 12 июля в Москве на стадионе «Москвич».

В Российском футбольном союзе подчеркнули, что женская сборная КНДР занимает в настоящее время 10 место в рейтинге ФИФА. Северокорейская национальная команда станет самым сильным соперником россиянок за последние несколько лет.

Ранее певица Полина Гагарина назвала «враньём» информацию, что она отказалась исполнять гимн России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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