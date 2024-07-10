РФС: Любовь Успенская споет гимн России перед матчем женских сборных РФ и КНДР

Встреча начнется в восемь часов вечера, в пятницу, 12 июля в Москве на стадионе «Москвич».

В Российском футбольном союзе подчеркнули, что женская сборная КНДР занимает в настоящее время 10 место в рейтинге ФИФА. Северокорейская национальная команда станет самым сильным соперником россиянок за последние несколько лет.

Ранее певица Полина Гагарина назвала «враньём» информацию, что она отказалась исполнять гимн России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

