Соседов назвал имена певиц, которым нельзя исполнять гимн России

Певицы Клава Кока, Люся Чеботина и Zivert не годятся для исполнения гимна России, заявил музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов, сообщает NEWS.ru.

Критик Соседов усомнился в успехе сериала с участием Орбакайте

По его словам, гимн должен быть исполнен красиво, мощно, диапазонально. Это должно быть ярко и запоминающе.

При этом Соседов отметил, что если артистка популярная, но пение при этом плохое, то не стоит ее приглашать.

«Гимн России должен быть в первую очередь достойно исполнен», - подчеркнул критик.

Ранее Соседов упрекнул гостей «голой вечеринки» Ивлеевой в отсутствии воспитания, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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