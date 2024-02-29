Соседов назвал имена певиц, которым нельзя исполнять гимн России
Певицы Клава Кока, Люся Чеботина и Zivert не годятся для исполнения гимна России, заявил музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов, сообщает NEWS.ru.
По его словам, гимн должен быть исполнен красиво, мощно, диапазонально. Это должно быть ярко и запоминающе.
При этом Соседов отметил, что если артистка популярная, но пение при этом плохое, то не стоит ее приглашать.
«Гимн России должен быть в первую очередь достойно исполнен», - подчеркнул критик.
Ранее Соседов упрекнул гостей «голой вечеринки» Ивлеевой в отсутствии воспитания, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru