Соседов назвал имена певиц, которым нельзя исполнять гимн России

По его словам, гимн должен быть исполнен красиво, мощно, диапазонально. Это должно быть ярко и запоминающе.

При этом Соседов отметил, что если артистка популярная, но пение при этом плохое, то не стоит ее приглашать.

«Гимн России должен быть в первую очередь достойно исполнен», - подчеркнул критик.

Ранее Соседов упрекнул гостей «голой вечеринки» Ивлеевой в отсутствии воспитания, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

