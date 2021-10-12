РФС: Контракт с Карпиным будет продлен

Ранее в понедельник сборная России обыграла команду Словении по итогам матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Счет игры составил 1:2 в пользу россиян

Дюков также отметил, что «лучше идти напрямую» и выйти на ЧМ.

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Валерия Карпина новым главным тренером национальной сборной России по футбол в июле текущего года. В пресс-службе РФС заявили, что контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря текущего года и включает опцию дальнейшего продления соглашения.