РФС: Контракт с Карпиным будет продлен

Контракт с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным будет продлен, так как россияне обеспечили себе выход в стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2020. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, передает ТАСС.

Карпин признал свою вину в игре со Словакией

Ранее в понедельник сборная России обыграла команду Словении по итогам матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Счет игры составил 1:2 в пользу россиян

Дюков также отметил, что «лучше идти напрямую» и выйти на ЧМ.

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Валерия Карпина новым главным тренером национальной сборной России по футбол в июле текущего года. В пресс-службе РФС заявили, что контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря текущего года и включает опцию дальнейшего продления соглашения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболВалерий Карпин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры