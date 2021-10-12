РФС: Контракт с Карпиным будет продлен
Контракт с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным будет продлен, так как россияне обеспечили себе выход в стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2020. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, передает ТАСС.
Ранее в понедельник сборная России обыграла команду Словении по итогам матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Счет игры составил 1:2 в пользу россиян
Дюков также отметил, что «лучше идти напрямую» и выйти на ЧМ.
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Валерия Карпина новым главным тренером национальной сборной России по футбол в июле текущего года. В пресс-службе РФС заявили, что контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря текущего года и включает опцию дальнейшего продления соглашения.
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