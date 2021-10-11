Карпин признал свою вину в игре со Словакией
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что игра команды против сборной Словакии в отборе к ЧМ-2022 не получилась по его вине, сообщает «РЕН ТВ».
«Не так донес, не так объяснил. К ребятам нет претензий. Та игра, которая была со Словакией, — полностью моя вина», — сказал специалист. Карпин отметил, что команду ждет сложнейшая игра, так как Словения как минимум не слабее Словакии.
Игра состоялась 8 октября. Российская сборная выиграла со счетом 1:0.
Единственный за игру гол забил защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр. Он направил мяч в ворота своей команды на 24-й минуте встречи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 647 / сут.
Умерли
216 тыс.+962 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+17 274 / сут.
- В Дании предсказали дефицит энергоносителей для Европы этой зимой
- Вучич надеется до конца года встретиться с Путиным
- Собчак после смертельной аварии в Сочи почти сразу уехала в аэропорт
- Женщину задавил электробус после удара прохожего в Москве. Видео
- Новый канцлер Австрии примет присягу в понедельник
- Собчак окажет помощь семьям погибшим в ДТП в Сочи
- Число жертв отравления контрафактныым алкоголем в Оренбуржье выросло до 34
- В Москве на Тверской открыли мемориальную доску режиссеру Анатолию Эфросу
- В Тбилиси сторонники Саакашвили требуют его освобождения
- В МИД России прокомментировали разрешение на въезд Нуланд в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru