Карпин признал свою вину в игре со Словакией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что игра команды против сборной Словакии в отборе к ЧМ-2022 не получилась по его вине, сообщает «РЕН ТВ».

Россия обыграла Словакию в отборочном турнире ЧМ-2022 по футболу

«Не так донес, не так объяснил. К ребятам нет претензий. Та игра, которая была со Словакией, — полностью моя вина», — сказал специалист. Карпин отметил, что команду ждет сложнейшая игра, так как Словения как минимум не слабее Словакии.

Игра состоялась 8 октября. Российская сборная выиграла со счетом 1:0.

Единственный за игру гол забил защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр. Он направил мяч в ворота своей команды на 24-й минуте встречи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортФутбол
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