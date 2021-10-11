Карпин признал свою вину в игре со Словакией

«Не так донес, не так объяснил. К ребятам нет претензий. Та игра, которая была со Словакией, — полностью моя вина», — сказал специалист. Карпин отметил, что команду ждет сложнейшая игра, так как Словения как минимум не слабее Словакии.

Игра состоялась 8 октября. Российская сборная выиграла со счетом 1:0.

Единственный за игру гол забил защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр. Он направил мяч в ворота своей команды на 24-й минуте встречи.

