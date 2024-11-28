РФС договорился сотрудничать с самарским губернатором по расследованию коррупции

Руководство Российского футбольного союза договорилось с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым организовать совместную деятельность для раскрытия фактов коррупции в судейском корпусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, осведомленный о результатах встречи сторон.

Сам глава региона ранее сегодня сообщил через соцсети, что все необходимые для расследования материалы уже переданы правоохранительным органам. Однако в рамках процедуры расследования они пока не могут быть обнародованы.