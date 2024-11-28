РФС договорился сотрудничать с самарским губернатором по расследованию коррупции
Руководство Российского футбольного союза договорилось с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым организовать совместную деятельность для раскрытия фактов коррупции в судейском корпусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, осведомленный о результатах встречи сторон.
Сам глава региона ранее сегодня сообщил через соцсети, что все необходимые для расследования материалы уже переданы правоохранительным органам. Однако в рамках процедуры расследования они пока не могут быть обнародованы.
Губернатор 26 марта заявил, что у самарского клуба Российской-премьер лиги «Крылья Советов» накопился долг в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе». Тогда же Федорищев объявил о начале кампании за чистый спорт.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в четверг, 28 ноября по этому поводу состоялось внеочередное общее собрание клубов РПЛ. Лига обратилась к самарскому губернатору с просьбой предоставить данные о «якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru