Роналду стал жертвой вора-«домушника»

Дом нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду ограблен. Об этом сообщает Daily Mail. Издание пишет, что инцидент произошел в среду, во время матча сборных Португалии и Испании.

Известно, что вор пробрался в резиденцию известного спортсмена через открытую дверь гаража. В списке пропавших из дома на Мадейре вещей, в частности, значится футболка «Ювентуса» с автографом Роналду стоимостью около £180.

Как заявили стражи порядка, побывавшие на месте преступления, личность грабителя удалось установить довольно быстро – с помощью видео с камер наблюдения. Однако, несмотря на это, злоумышленник до сих пор не задержан.

Добавим, Роналду находится в расположении сборной Португалии. 11 и 14 октября команда сыграет в рамках Лиги наций со сборными Франции и Швеции соответственно.