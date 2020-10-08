Роналду стал жертвой вора-«домушника»

Дом нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду ограблен. Об этом сообщает Daily Mail. Издание пишет, что инцидент произошел в среду, во время матча сборных Португалии и Испании.

Известно, что вор пробрался в резиденцию известного спортсмена через открытую дверь гаража. В списке пропавших из дома на Мадейре вещей, в частности, значится футболка «Ювентуса» с автографом Роналду стоимостью около £180.

Как заявили стражи порядка, побывавшие на месте преступления, личность грабителя удалось установить довольно быстро – с помощью видео с камер наблюдения. Однако, несмотря на это, злоумышленник до сих пор не задержан.

Добавим, Роналду находится в расположении сборной Португалии. 11 и 14 октября команда сыграет в рамках Лиги наций со сборными Франции и Швеции соответственно.

Фото роскошной виллы Роналду попали в СМИ

Между тем, Криштиану Роналду превысил отметку в сто забитых голов за сборную Португалии. Он открыл счет новой сотне в матче Лиги наций УЕФА против Швеции в Стокгольме. В этом поединке Португалия забила соперникам два мяча, авторами обоих голов стал Роналду, таким образом забив 100-й и 101-й мячи.

Он стал первым в Европе и вторым в мире футболистом, который забил больше 100 голов за национальную сборную. Лидером является Али Даеи, на счету которого 109 мячей за иранскую сборную с 1993 по 2006 годы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ОграблениеФутболистКриштиану Роналду
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