РФ и Белоруссия проведут Кубок сильнейших спортсменов по 15 летним видам спорта
Россия и Белоруссия договорились о совместных соревнованиях по целому ряду видов спорта. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Дегтярев сообщил, что 16 февраля в Минске спортивные ведомства России и Белоруссии подписали календарь совместных спортивных мероприятий на 2025 год, в том числе - утвердили программу проведения соревнований в рамках Кубка сильнейших спортсменов по 15 видам спорта, которые пройдут в этом году на территории России и Белоруссии.
Как пояснил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, семь видов спорта пройдут на территории Республики Беларусь, семь – на территории России, и один вид спорта будет совместно проходить на территории обеих стран - это самбо.
В прошлом году атлеты двух стран встречались в России 287 раз, вместе страны провели соревнования по 26 летним видам спорта и по семи зимним видам. В Белоруссии в прошлом году российские спортсмены вышли на старт 143 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru