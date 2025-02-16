РФ и Белоруссия проведут Кубок сильнейших спортсменов по 15 летним видам спорта

Дегтярев сообщил, что 16 февраля в Минске спортивные ведомства России и Белоруссии подписали календарь совместных спортивных мероприятий на 2025 год, в том числе - утвердили программу проведения соревнований в рамках Кубка сильнейших спортсменов по 15 видам спорта, которые пройдут в этом году на территории России и Белоруссии.

Как пояснил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, семь видов спорта пройдут на территории Республики Беларусь, семь – на территории России, и один вид спорта будет совместно проходить на территории обеих стран - это самбо.

В прошлом году атлеты двух стран встречались в России 287 раз, вместе страны провели соревнования по 26 летним видам спорта и по семи зимним видам. В Белоруссии в прошлом году российские спортсмены вышли на старт 143 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».