Результаты футбольных матчей Евро-2020 будет предсказывать эрмитажный кот Ахилл

Пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен заявила, что прогнозистом чемпионата Европы по футболу 2020 станет кот Ахилл, сообщает ТАСС.

По её словам, на предложение животное ответило «полным согласием». Халтунен добавила, что Ахилл будет предсказывать результаты матчей первенства, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Белоснежный кот Ахилл из Эрмитажа начал предсказывать результаты футбольных матчей в 2017 году во время Кубка конфедераций, сообщает RT. В частности, он угадал исход трёх и четырёх матчей, в том числе победу сборной Германии в финальной игре против национальной командой Чили.

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Фото: spbdnevnik.ru
ТЕГИ:ФутболЧемпионат Европы 2020Кот
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