Результаты футбольных матчей Евро-2020 будет предсказывать эрмитажный кот Ахилл
Пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен заявила, что прогнозистом чемпионата Европы по футболу 2020 станет кот Ахилл, сообщает ТАСС.
По её словам, на предложение животное ответило «полным согласием». Халтунен добавила, что Ахилл будет предсказывать результаты матчей первенства, которые пройдут в Санкт-Петербурге.
Белоснежный кот Ахилл из Эрмитажа начал предсказывать результаты футбольных матчей в 2017 году во время Кубка конфедераций, сообщает RT. В частности, он угадал исход трёх и четырёх матчей, в том числе победу сборной Германии в финальной игре против национальной командой Чили.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Песков отказался комментировать инцидент с самолётом Ryanair
- От коронавируса полностью привились более десяти миллионов россиян
- Результаты футбольных матчей Евро-2020 будет предсказывать эрмитажный кот Ахилл
- СМИ: Страны НАТО проводят консультации по инциденту с самолетом Ryanair
- МИД Китая опроверг заражение COVID-19 в Уханьском институте вирусологии в 2019 году
- В Лужниках откроют зону просмотра матчей Евро-2020
- МИД Чехии выразил протест послу Белоруссии после экстренной посадки самолета
- Захарова удивилась реакции Запада на инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске
- Рогозин назвал Маска космическим капиталистом
- В России за сутки выявили 8 406 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru