Резцова пришла третьей в масс-старте на этапе Кубка мира

Эта медаль стала первой в карьере спортсменки в индивидуальном старте на этапе Кубка мира. Резцова потеряла на дистанции 12,1 секунды, промахнувшись дважды. «Золото» получила шведка Эльвира Эберг с результатом 35 минут 21,7 секунды с двумя промахами на четырех огневых рубежах. «Серебро» досталось француженке Жюлии Симон, которая отстала от победительницы на 10,7 секунды и допустила два промаха.

Позднее в воскресенье состоится мужской масс-старт.

