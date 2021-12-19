Резцова пришла третьей в масс-старте на этапе Кубка мира

Российская биатлонистка Кристина Резцова завоевала «бронзу» в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси.

Российская сборная по биатлону завоевала второе место в эстафете на этапе Кубка мира

Эта медаль стала первой в карьере спортсменки в индивидуальном старте на этапе Кубка мира. Резцова потеряла на дистанции 12,1 секунды, промахнувшись дважды. «Золото» получила шведка Эльвира Эберг с результатом 35 минут 21,7 секунды с двумя промахами на четырех огневых рубежах. «Серебро» досталось француженке Жюлии Симон, которая отстала от победительницы на 10,7 секунды и допустила два промаха.

Позднее в воскресенье состоится мужской масс-старт.

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Фото: instagram.com/biathlon_russia
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