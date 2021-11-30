«Сможет ли?» Булыкин оценил шансы Месси на «Золотой мяч» в 2022 году

Сейчас у Месси период адаптации в другом клубе и он проходит не очень удачно, отметил экс-игрок сборной России. 

Нападающий немецкого клуба «Бавария» Роберт Левандовский на протяжении нескольких лет показывает игру, достойную «Золотого мяча», было бы справедливо отдать награду ему, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин.

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и аргентинской сборной Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем награды «Золотой мяч», которая вручается лучшему футболисту мира по версии France Football. Он обошел поляка Роберта Левандовского, который блестяще провел последние два года – и теперь многим кажется, что его обделили несправедливо.

Лучшим футболистом 2021 года может стать Месси или Роналду

«В этом году Левандовский заслуживал его. На протяжении нескольких лет он показывает достойную игру, достойную «Золотой мяч», выигрывал много трофеев. Было бы справедливо отдать «Золотой мяч» ему, но, к сожалению этого не произошло. Сейчас у Месси период адаптации в другом клубе и он проходит не очень удачно. Время покажет, как у него будет получаться, сможет ли он выйти на свой уровень и опять выиграть «Золотой мяч». На самом деле сейчас есть много футболистов, которые показывают хорошую игру», - отметил Булыкин.

По его словам, за «Золотой мяч» мог бы побороться норвежский футболист Эрлинг Холанн и нападающий испанского клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема.

Первое вручение «Золотого мяча» состоялось в 1956 году. Футболист Лионель Месси является рекордсменом по числу наград «Золотой мяч», на втором месте находится Криштиану Роналду (пять наград). Пятого августа 2021 года Месси покинул «Барселону», получив статус свободного агента. Сейчас он является форвардом «ПСЖ».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лионель МессиФутбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры