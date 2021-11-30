«Сможет ли?» Булыкин оценил шансы Месси на «Золотой мяч» в 2022 году

«В этом году Левандовский заслуживал его. На протяжении нескольких лет он показывает достойную игру, достойную «Золотой мяч», выигрывал много трофеев. Было бы справедливо отдать «Золотой мяч» ему, но, к сожалению этого не произошло. Сейчас у Месси период адаптации в другом клубе и он проходит не очень удачно. Время покажет, как у него будет получаться, сможет ли он выйти на свой уровень и опять выиграть «Золотой мяч». На самом деле сейчас есть много футболистов, которые показывают хорошую игру», - отметил Булыкин.

По его словам, за «Золотой мяч» мог бы побороться норвежский футболист Эрлинг Холанн и нападающий испанского клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема.

Первое вручение «Золотого мяча» состоялось в 1956 году. Футболист Лионель Месси является рекордсменом по числу наград «Золотой мяч», на втором месте находится Криштиану Роналду (пять наград). Пятого августа 2021 года Месси покинул «Барселону», получив статус свободного агента. Сейчас он является форвардом «ПСЖ».

