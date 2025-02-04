«Подачки не нужны!»: Фетисов о недопуске сборной России по хоккею на чемпионат мира
Вячеслав Фетисов заявил НСН, что отстранение сборной от международных соревнований никак не скажется на уровне российского хоккея.
Достижения российского хоккея пытаются вычеркнуть из мировой истории, но это невозможно, так как спортсмены из России показывают чудеса и внутри страны, и за рубежом, заявил НСН депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России в программу чемпионатов мира под эгидой объединения в следующем году. Решение не касается выступлений сборной на Олимпийских играх, так как это в компетенции МОК. Фетисов назвал это решение ожидаемым.
«Для меня это было ожидаемое решение. Как можно было ожидать от них чего-то другого? Сборная России по хоккею – это символ побед отечественного спорта. Как в этой ситуации они могут разрешить нам приехать с флагом и гербом на груди? Нас стараются вычеркнуть из истории мировой. Мы сами зачем-то на подачки соглашаемся. Как наши пловцы в соревнованиях участвовали? Это что-то между беженцами и ноунеймами. Это что такое? Для меня это непонятно», - отметил он.
По его словам, на уровне российского хоккея это никак не скажется, сборная России готова вернуться к любым соревнованиям с флагом и гербом.
«Мы играем в интересный хоккей в своей лиге, конкуренция большая. За океаном лучшие хоккеисты наши творят чудеса в НХЛ. Поэтому на нашем развитии отсутствие Олимпиады никак не сказывается. Мы можем играть товарищеские матчи с кем угодно, но нам это зачем? Нам есть, кого и что поставить против любой сборной. Формат международного хоккея таков, что ребят забирают буквально накануне матчей, все играют с листа, никаких сборов и подготовки. Если будет принято решение, мы вернемся с гербом и будем играть так же хорошо. Мне жалко только молодых ребят, которых отстранили, им нужен опыт. Но на всех остальных это не скажется. На счет хоккея я бы не переживал», - заключил собеседник НСН.
Сборную России по хоккею отстранили от соревнований под эгидой IIHF в 2022 году, россияне уже пропустили три чемпионата мира, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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