«Подачки не нужны!»: Фетисов о недопуске сборной России по хоккею на чемпионат мира

«Для меня это было ожидаемое решение. Как можно было ожидать от них чего-то другого? Сборная России по хоккею – это символ побед отечественного спорта. Как в этой ситуации они могут разрешить нам приехать с флагом и гербом на груди? Нас стараются вычеркнуть из истории мировой. Мы сами зачем-то на подачки соглашаемся. Как наши пловцы в соревнованиях участвовали? Это что-то между беженцами и ноунеймами. Это что такое? Для меня это непонятно», - отметил он.

По его словам, на уровне российского хоккея это никак не скажется, сборная России готова вернуться к любым соревнованиям с флагом и гербом.

«Мы играем в интересный хоккей в своей лиге, конкуренция большая. За океаном лучшие хоккеисты наши творят чудеса в НХЛ. Поэтому на нашем развитии отсутствие Олимпиады никак не сказывается. Мы можем играть товарищеские матчи с кем угодно, но нам это зачем? Нам есть, кого и что поставить против любой сборной. Формат международного хоккея таков, что ребят забирают буквально накануне матчей, все играют с листа, никаких сборов и подготовки. Если будет принято решение, мы вернемся с гербом и будем играть так же хорошо. Мне жалко только молодых ребят, которых отстранили, им нужен опыт. Но на всех остальных это не скажется. На счет хоккея я бы не переживал», - заключил собеседник НСН.

Сборную России по хоккею отстранили от соревнований под эгидой IIHF в 2022 году, россияне уже пропустили три чемпионата мира, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

