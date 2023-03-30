Решение об участии России в Олимпиаде-2024 могут принять в июле

Глава МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Париже будет принято в этом году, сообщает РИА Новости.

«Не ранее чем за год до Олимпийских игр, когда будет четкая картина происходящего», - сказал Бах.

Это же касается и белорусских спортсменов.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что исполком комитета рекомендовал допускать на турниры российских спортсменов, которые не поддержали спецоперацию на Украине и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности, сообщает НСН.



